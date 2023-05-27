Trabzonspor Mohamed’i istiyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu yıl yarışın uzağında kalarak havlu atan Trabzonspor, önümüzdeki sezon yeni teknik direktör Bjelica'nın raporu doğrultusunda kadroda ciddi bir revizyon yapacak. Hırvat forvet Petkovic için girişimler hız kazanırken, Mısır basınının iddiasına göre bordo-mavili ekip, bonservisi Galatasaray'da olan ancak Nantes'te kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed'in peşinde. Karadeniz ekibinin, Fransa temsilcisinde mutlu olmayan ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç forvetle ilk görüşmeyi yaptığı öne sürüldü.

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