Trabzonspor’da Kourbelis tamam

Süper Lig'de bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ancak yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde son 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-mavililer, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha, bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılacak. Defansif özellikleriyle de ön plana çıkan bir oyuncunun bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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