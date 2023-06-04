  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon’dan gol şov

Trabzon’dan gol şov

Süper Lig’de son iki maçını kazanan bordo-mavili ekip, Trezeguet, Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut’un attığı gollerle Alanya’yı devirdi

4.6.2023

Gazete

Trabzon’dan gol şov

SÜPER Lig'de Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u farklı mağlup etti ve 3'te 3 yaptı: 5-1. 14. dakikada Erencan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 18'de ceza sahası içinde Visca'nın arka direğe ortasında Trezeguet, kafaya topu filelere gönderdi: 1-1. 20'de Trabzonspor Umut, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Oyuncuya ise kırmızı kart gösterdi.

24'te penaltı atışını kullanan Hamsik, topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 32'de Hamsik'in pasında topla buluşan Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yusuf Karagöz'ün solundan filelere gitti: 3-1. 35'te Visca'nın sol taraftan kullandığı korner atışında arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Larsen kafa ile tamamladı: 4-1. 58'de Larsen'in ceza sahası içine ortasında Trezeguet'den seken topu Umut Bozok filelerle buluşturdu: 5-1. 71'de Abdulkadir Ömür'ün uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kornere çeldi. Maç 5-1 sona erdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA