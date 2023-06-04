Trabzon’dan gol şov

SÜPER Lig'de Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u farklı mağlup etti ve 3'te 3 yaptı: 5-1. 14. dakikada Erencan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 18'de ceza sahası içinde Visca'nın arka direğe ortasında Trezeguet, kafaya topu filelere gönderdi: 1-1. 20'de Trabzonspor Umut, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Oyuncuya ise kırmızı kart gösterdi.

24'te penaltı atışını kullanan Hamsik, topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 32'de Hamsik'in pasında topla buluşan Bakasetas'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yusuf Karagöz'ün solundan filelere gitti: 3-1. 35'te Visca'nın sol taraftan kullandığı korner atışında arka direkteki Trezeguet'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Larsen kafa ile tamamladı: 4-1. 58'de Larsen'in ceza sahası içine ortasında Trezeguet'den seken topu Umut Bozok filelerle buluşturdu: 5-1. 71'de Abdulkadir Ömür'ün uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kornere çeldi. Maç 5-1 sona erdi.