Trabzon yenilgiyle bitirdi

Süper Lig'in 38. haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor'u mağlup etti. 6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muhammed ayaklarıyla topu uzaklaştırdı. 34'te Januzaj'ın pasında topu alan Deniz'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.



HATA GOL GETİRDİ

İkinci yarı golle başladı. 48'de soldan yapılan ortaya Eren'in ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. Baskısını artıran Trabzonspor'da 62. dakikada sahneye eski bir Başakşehirli Visca çıktı. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Boşnak yıldız sert vuruşla farkı 1'e indirdi. Bordo-mavililer risk aldığı bölümlerde kalesinde tehlikeler yaşadı. 79'da ceza sahasından uzaklaştırılan top, solda Lima'nın önünde kaldı. Lima sol çaprazdan sert ve düzgün bir şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir bu sonuçla puanını 62'ye yükselterek ligi 5'inci bitirdi. Son şampiyon Trabzonspor ise 57 puanla 6. sırada kaldı.

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