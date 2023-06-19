Trabzonspor’da Bakasetas telaşı

Trabzonspor'da gösterdiği istikrarlı performans ile son yılların en başarılı isimlerinden biri olan Bakasetas'ın sözleşmesi 1 yıl sonra sona erecek. Ocak 2021'de 3 milyon Euro bedelle Alanyaspor'dan Trabzonspor kadrosuna katılan Bakasetas, 103 maçta 28 gol ve 21 asitlik performans sergilemiş durumda. Gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun ismi çok sayıda kulüple anılıyor. Nwakaeme'de yaşanan sorunları yaşamak istemeyen Trabzonspor yönetimi, yıldız oyuncunun sözleşmesini sezon başlamadan uzatmak istiyor. Yönetimin, Yunan futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Bakasetas'ın da Karadeniz ekibinde mutlu olduğu ve sözleşme uzatma teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

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