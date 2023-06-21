Trabzon’da ilk hedef Petkovic

Transfer döneminde elini çabuk tutarak orta saha takviyesini Kourbelis ile yapan Trabzonspor'da gündem şimdi santrfor. Maxi Gomez'i satmayı hedefleyen bordo- mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda eski öğrencisi Bruno Petkovic'i almak istiyor. Karadeniz ekibi, Uluslar Ligi'nde milli formayı giyen oyuncunun tatile çıkmasının ardından yeniden harekete geçti. Dinamo Zagreb'le temas kuran Trabzonspor, 4 milyon Euro olan bonservis bedelini 2.5 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalışacak.