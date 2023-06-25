Trabzon’dan bek hamlesi

Temmuz'daki Slovenya kampına kadar 3 transferi bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor'da yeni rota sağ bek. Peres ile sezon bitmeden yollarını ayıran Fırtına'da, Larsen konusunda da teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu olumsuz. En uygun maliyetle sağ bek işini çözmeyi hedefleyen Karadeniz ekibinde yeni aday; Kevin Van Den Kerkhof. Bastia forması giyen 27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz sezon Ligue 2'de çıktığı 38 maçta 5 gol, 7 asistlik skor katkısıyla dikkat çekti. 1.90 boyundaki Kerkhof, stoperde de oynuyor. Trabzon'un, başarılı savunmacı için resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Fransız kulübünün ilk etapta bonservis beklentisinin 2 milyon Euro olduğu belirtilirken, yönetim bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Kerkhof'un kiralanma durumu da söz konusu. Cezayir Milli Takımı ile şu ana kadar sadece 1 müsabakaya çıkan Kerkhof için Nenad Bjelica'nın onay verdiği ifade edildi.