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Haberler Trabzonspor Uğurcan’a Zenit kancası

Uğurcan’a Zenit kancası

Rusya şampiyonu transferi bitirmek için harekete geçti.

Uğurcan’a Zenit kancası
Yeni sezon öncesi transfer bombalarını bir bir patlatan Trabzonspor'da milli kaleci Uğurcan'ın talipleri artıyor. Daha önce de girişimlerde bulunan Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımının Uğurcan için tekrar görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Yapılan teklif ya da iki taraf arasındaki görüşmelerin hangi seviyede olduğu hakkında ise bilgi verilmedi. Zenit'i takip eden Rus gazeteci Gennady Orlov, Rusya şampiyonunun kaleci pozisyonu hakkında endişelenmemesi gerektiğini kaydetti. Kerzhakov ve genç kaleci Goylo'nun bulunduğunu aktaran Orlov, "Uğurcan için de girişimler sürüyor" dedi.
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