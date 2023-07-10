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Haberler Trabzonspor Trabzonspor iş bitirdi

Trabzonspor iş bitirdi

Trabzonspor iş bitirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor savunmaya bir hamle gerçekleştirdi. Bordo-mavili yönetim, İtalya Serie A'da mücadele eden Udinese oyuncusu Filip Benkovic'le anlaştı. Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki stoperin sezon sonuna kadar kiralanması için İtalyan ekip ile el sıkışıldı. Trabzonspor'un, İtalyan ekibiyle satın alma opsiyonlu olarak anlaştığı oyuncu bugün İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılacak. Bu arada geçen sezon Al-Taawoun'a 1 yıl süreyle kiralanan Flavio Mederios Da Silva, Suudi Arabistan ekibine yeniden kiralandı.
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