Petkovic harekatı

TRABZONSPOR, Bruno Petkovic transferinde sonuna kadar mücadeleye devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarcı olduğu isimler arasındaki Hırvat golcü için kulübü Dinamo Zagreb ise bir türlü ikna olmuyor. 1 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde bırakmak istemeyen Hırvat ekibiyle pazarlıklar sürüyor.

CALE'DEN DESTEK VAR

BORDO-MAVİLİ yönetim 28 yaşındaki golcünün bonservisini almak için fedakarlık da yaparken, bir yandan da aradaki farkın eritilmesine çalışılıyor. Bu arada Trabzonspor'un eski futbolcularından olan Hrvoje Cale'nin de oyuncunun menajerliğini yapan şirkette çalışıyor olması kulübün elini güçlendiriyor. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Cale, Petkovic'in geleceğiyle ilgili kararın Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından netlik kazanacağını söyledi. Hırvat forvetin daha önce birlikte çalıştığı Bjelica ve takım arkadaşı Orsic ile yeniden bir araya gelmek istediği kaydedildi.