Trabzonspor sağ bek arıyor

Savunmanın sağında bir türlü istikrarı sağlayamayan Trabzonspor'un, bonservisi Wolverhampton'da olan sağ bek Bendegüz Bolla ile temasta olduğu öğrenildi. 23 yaşında 1.79 boyunda olan Macar savunmacının Wolverhampton'la sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı bu nedenle İngiliz ekibinden ayrılmak istediği ifade edildi. Porto'dan ayrılan 28 yaşındaki Wilson Manafa ile de temaslarını sürdüren yönetimin Bolla için de devreye girdiği öğrenildi. Piyasa değeri 2.7 milyon Euro olan genç oyuncu Macaristan Milli Takım formasını 11 kez giymeyi başardı. Geride kalan sezonu kiralık olarak İsviçre ekibi Grasshoppers'da geçiren Bendegüz Bolla, 33 lig maçında forma giydi, 2 gol attı, 4 de asist yaptı.