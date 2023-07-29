Zinckernagel ısrarı

TRABZONSPOR'DA transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Maliyeti uygun isimler üzerinden giden bordo-mavili yönetim, uzun süredir gündeminde olan Philip Zinckernagel konusunda yeniden pazarlıklarını hızlandırdı. Orsic'in sakatlığı sonrası orta alana çok yönlü bir isim arayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica 28 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istiyor. Hem merkezde hem de sol kanatta görev yapabilen Danimarkalı futbolcu, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı. Yunan basınında geçen haberlerde Olympiakos'un bonservis bedeli beklentisi'nin 2 milyon Euro olduğu belirtildi. Fırtına ise bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Standart Liege'de geçiren 28 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı kulüplerin de ilgilendiği ama Trabzonspor'un bu transferde daha somut adımlar attığı öğrenildi.

MİSLAV ORSİC AMELİYAT OLDU

TRABZONSPOR Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in ameliyat edildiğini bildirdi. Beşir, Slovenya kampında sakatlanan futbolcunun ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" dedi.