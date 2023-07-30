Trabzon’a iki aday

Trabzonspor, sahalardan 9 ay uzak kalacak olan Mislav Orsic'in yerine sol ve sağ kanatta oynayabilecek oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Çalışmalarına devam eden bordomavililere Fenerbahçeli Emre Mor ve Galatasaraylı Yusuf Demir önerildi. Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Emre Mor, kariyeri için Trabzonspor'u önemli bir basamak görüyor. Bu nedenle de menajerine, Karadeniz ekibinde oynama isteğini iletti. Milli futbolcunun menajeri Nima Modyr'ın İstanbul'da kurmaylarla bir araya gelerek teklifi ilettiği belirtildi. 26 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli takım ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BJELICA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Trabzonspor'a önerilen bir diğer isim olan Yusuf Demir'in ise babadan Trabzonlu olduğu için şartların oluşması durumunda bordo-mavili takımda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi. 20 yaşındaki Yusuf Demir, sol ve sağ kanatın yanı sıra 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. TFF'nin aldığı karar gereği Yusuf, +1 kontenjanından oynayacak. İki oyuncu arasından son kararı teknik direktör Nenad Bjelica karar verecek.