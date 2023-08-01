Trabzonspor’da gündem Pjaca

Trabzonspor'da ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in en az 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasından sonra alternatif arayışlarına devam eden bordo-mavililer, Juventus'ta oynayan 28 yaşındaki sol kanat Marko Pjaca'yı gündemine aldı. 2016 yılında Dinamo Zagreb'ten yaklaşık 30 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olduğunda Hırvat futbolcunun geleceğinin parlak olacağı düşünülse de Pjaca'nın kariyeri sürekli aşağı doğru düştü. Hemen her sene farklı takımlara kiralanan ve geçen sezonu da Empoli'de tamamlayan Pjaca menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Nenad Bjelica'nın varlığının kendileri için avantaj olacağına inanan menajerler Pjaca için Trabzonspor'dan cüzi rakamlar talep ettiler.

BJELICA'NIN RAPORU BEKLENİYOR

Kulübü Juventus bir yıl sözleşmesi kalan oyuncusu için yüksek bir bedel istemiyor. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Nenad Bjelica'nın vereceği rapor Trabzonspor'un transferini belirleyecek. Kariyerinde 280 karşılaşmaya çıkan ve 50 gol, 28 asistlik katkı sunan Pjaca'nın güncel piyasa değeri 1.7 milyon Euro.

MAXİ GOMEZ'DEN SÜRPRİZ TEKLİFE RET

Trabzonspor'un ileri uçtaki gol umudu Maxi Gomez için, Brezilya takımı Vasco da Gama'nın kiralama teklifi sunduğu iddia edildi. Golcü oyuncunun, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyleyerek teklifi reddettiği ifade edildi. Yönetim Gomez'e cazip bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak baksa da teknik direktör Nenad Bjelica Uruguaylı yıldızın takımda kalmasını istiyor. 26 yaşındaki golcü isim, İspanya La Liga ekiplerinden Cadiz, Deportivo Alaves ve Osasuna'nın da transfer listelerinde yer alıyor. Karadeniz ekibi, piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncu için, bonservis değerinin üzerinde ücret talep ediyor.