Trabzon’da Hugo sesleri

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yaşanan sakatlıklar nedeniyle de yedek plan hazırlamaya başladı. Transfer ettiği 2 stoperi Fernandez ve Benkovic'in şanssız bir şekilde sakatlık yaşaması üzerine bordo-mavili yönetim bu bölgeye yoğunlaştı. Karadeniz ekibinin bu çerçevede gündemine eski oyuncusu Vitor Hugo'yu aldığı iddia edildi. Fırtına'nın eski savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayacağı yazıldı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Alınan bilgilere göre bordo-mavili ekip, Hugo için kulübü Bahia ile ilk teması kurdu. Oyuncuyu kiralamak için Brezilya temsilcisine teklif verildi. 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alan Bahia'nın bu öneriyi kabul etmediği ancak görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli savunma oyuncusu Vitor Hugo, bordo-mavili kulübün formasını 99 defa giydi. Trabzonspor'a geri dönerse ilk çıkacağı maçla 'dalya' demiş olacak.