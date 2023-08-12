Trabzon hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk etti. 9. dakikada Abdulkadir'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Denswill'in kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 45'te Umut'un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.

FIRSATLARI KAÇIRDILAR

İkinci yarıya konuk ekip daha atak başladı. 51'de Larsson'un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdoğan'ın vuruşu az farkla auta gitti. 54'te Denswill'den sıyrılan Buksa yerde kaldı ancak hakem devam dedi. 67. dakikada orta alanda iyi paslaşan bordomavililerde topla buluşan Bakasetas yaklaşık 30 metreden çok iyi vurdu ancak kaleci Leite topu son anda kornere çeldi. 84'te sağdan topu çok iyi taşıyan Holtmann'ın, dar açıdan kaleyi denedi ancak top Denswill'e çarpıp kornere gitti. Kalan dakikalarda iki takımın çabaları da sonuç vermedi ve maç 1-0 bitti.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, maç öncesi Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adına Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye saha kenarında Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti. Sahaya Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı "İyi ki varsınız" yazılı pankart ile çıkan futbolcular golden sonra da şehitleri andı.