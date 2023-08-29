Trabzonspor’da Nwakaeme sürprizi

TRABZONSPOR'DAKİ büyük düşüş, camiayı endişeye sevk etti. Geçen sezon ligi altıncı sırada bitirip Avrupa kupaları vizesi alamayan bordo mavililer, bu sezona da kâbus gibi bir başlangıç yaptı. Oynadığı üç maçın birini kazanıp, ikisini kaybeden Fırtına'da tribünler "yönetim istifa" sesleriyle çalkalanırken, kurmaylar takımı ateşleyecek, tribünleri mutlu edecek bir ismin peşine düştü.

Bordo mavililer eski yıldızı Anthony Nwakaeme'ye kanca attı. Trabzonspor'da şampiyonluğun baş mimarlarından olan ve taraftarın gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldız için girişimler başlayacak. Başkan Doğan, Arabistan takımlarından Al- Fayha'da forma giyen ancak orada mutlu olmayan Nwakaeme'yi, sezon sonuna kadar kiralamak için teklifte bulunacak. Sakatlığı sebebiyle kadroya giremeyen Nwakaeme'nin 10-15 gün sonra sahalara dönebileceği öğrenildi. Hoca değişikliği sonrası mutsuz olan Nwakaeme'nin de Trabzonspor'a geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.