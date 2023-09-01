Petkovic itirafı geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, dün düzenlediği basın toplantısında Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat golcü Bruno Petkovic'in transferini gerçekleştiremediklerini açıkladı. Bjelica, "Odak noktam bu transfere kaymış olabilir. Hem taraftar hem de biz çok istiyorduk ama maalesef gerçekleştiremedik. O sinirli ruh halinde her şey etkileniyor. Ailelerde sorunlar yaşanabilir ve hemen çözmek gerekir. Sorun çözmek için takımın 15 maç kötü sonuçlar almasını bekleyemem. Antrenör değişimi Petkovic transferini etkiledi. Fiyat birden çok yükseldi, bir anda çok yüksek rakamlara çıktı. Bazı durumları bitiremiyorsunuz. Petkovic'in şu an sözleşmesini yenilemediği, Avrupa'dan bir takımla anlaşmak üzere olduğu bilgisi var" dedi.

RAKİP KASIMPAŞA

Bu arada bordo-mavililer Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Sezona iyi başlayamayan Karadeniz ekibi ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer aldı.