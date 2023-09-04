Berat Özdemir Trabzonspor’da

Trabzonspor, 2022-23 sezonu başında Al-Ettifaq'a sattığı Berat Özdemir'i kiralık olarak transfer ediyor. Adı Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılan orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmek ve bordo mavili takımla sözleşme imzalamak üzere bugün İstanbul'a gelecek. Trabzonspor milli ön liberoyu Suudi Arabistan ekibine 2.44 milyon Euro karşılığında göndermişti. Al-Ettifaq ile toplam 31 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gollük skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Suudi temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.