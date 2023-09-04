  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Berat Özdemir Trabzonspor’da

Berat Özdemir Trabzonspor’da

HABER MERKEZİ
Berat Özdemir Trabzonspor’da
Trabzonspor, 2022-23 sezonu başında Al-Ettifaq'a sattığı Berat Özdemir'i kiralık olarak transfer ediyor. Adı Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılan orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmek ve bordo mavili takımla sözleşme imzalamak üzere bugün İstanbul'a gelecek. Trabzonspor milli ön liberoyu Suudi Arabistan ekibine 2.44 milyon Euro karşılığında göndermişti. Al-Ettifaq ile toplam 31 maça çıkan Berat Özdemir, 1 gollük skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Suudi temsilcisiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA