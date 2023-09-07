Trabzonspor’da hareketli gün

Trabzonspor'da dün hareketli saatler yaşandı. Bordo-mavililerde iki ayrılık yaşanırken yeni transferlerden Batista Mendy ise Trabzon'a geldi. Karadeniz temsilcisi Doğucan Haspolat'ın transferi için Westerlo ile anlaşmaya vardı. Belçika'da transfer döneminin son gününde gerçekleşen operasyon ile 23 yaşındaki oyuncu Westerlo'nun yolunu tuttu. Uzun zamandır takımdan ayrılması gündemde olan Djaniny Semedo'nun ise Al Fateh kulübüne transferi için yazışmalar yapıldı. Son anda bir pürüz çıkmaması halinde transfer tamamlanacak. Trabzonspor'da yeni transfer Batista Mendy ise idmanlara daha erken katılması için İstanbul'a gelmeden dün direkt Trabzon'a gitti. Berat Özdemir ise bordomavililerle ilk antrenmanına çıktı.