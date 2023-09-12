Alcantara çıkarması

Nicolas Pepe, Paul Onuachu ve Batista Mendy transferleriyle gücüne güç katan Trabzonspor için bir dünya yıldızının adı daha ortaya atıldı. Son olarak Liverpool formasını giyen Thiago Alcantara'nın bordo-mavili takım ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Thiago Alcantara'nın menajeriyle görüşmelerinde olumlu sonuç alan Trabzonspor'un İspanyol yıldızı önümüzdeki günlerde İstanbul'a getireceği öne sürüldü. Kariyerinde daha önce Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin de formasını giyen Thiago Alcantara geçtiğimiz sezon 28 maçta sadece 1 asist yapabilmişti. Kariyeri boyunca 486 maça çıkan 32 yaşındaki, 48 gol attı, 63 asist yaptı. Thiago'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.