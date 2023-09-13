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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan geleceğe yatırım

Trabzonspor’dan geleceğe yatırım

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’dan geleceğe yatırım
Trabzonspor, serbest statüde yer alan Karadağlı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile anlaştığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023- 2024 futbol sezonu için 65 bin Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 250 bin Euro, 2026-2027 futbol sezonu için 300 bin Euro garanti ücret ödenecektir." denildi. Kariyerinde 29 maça çıkan Bakic, 1 gol attı.
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