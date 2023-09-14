Trabzon-Beşiktaş maçı Bayarslan’ın

Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzon-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan'ın yöneteceği açıklandı. Diğer hakemler şöyle: 16 Eylül: 17.00 Kayseri-G.Antep FK: Ümit Öztürk, 17.00 Konya-Rize: Bahattin Şimşek, 20.00 A.Demir- Pendik: Mert Güzenge, 20.00 G.Saray-Samsun: Cihan Aydın, 17 Eylül: 17.00 İstanbul-B.Şehir: Direnç Tonusluoğlu, 17.00 F.Bahçe- Antalya: H.U.Meler, 20.00 Alanya- Kasımpaşa: Turgut Doman, 20.00 Trabzon-Beşiktaş: Volkan Bayarslan, 18 Eylül: 20.00 Karagümrük-Hatay: Y.Kemal Uğurlu, 20.00 Sivas-A.Gücü: Çağdaş Altay.