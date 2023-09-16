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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Umut tamam

Trabzon’da Umut tamam

HABER MERKEZİ
Trabzon’da Umut tamam
Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'le 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023- 2024 futbol sezonu için 8.000.000.-TL garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 9.500.000.- TL garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.- TL garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 12.500.000.- TL garanti ücret ödeneceği bildirildi. Opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2027- 2028 futbol sezonu için 14.000.000.-TL garanti ücret ödenecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, genç futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
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