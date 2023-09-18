Kartal Fırtına’ya tutuldu

Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşünde Trabzonspor, sonucu merakla beklenen maçta Beşiktaş'ı farklı mağlup etti: 3-0. Karadeniz ekibi, ikide iki yaparken, Kartal ise ilk yenilgisini aldı. 29'da Enis Bardhi'in sol kanattan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert'in sağından ağalarla buluştu: 1-0. 41'de sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Kaleci Mert'in müdahalesi yetersiz kalınca top ağalarla buluştu: 2-0.

VİSCA FİŞİ ÇEKTİ

45'te Mendy'in uzak mesafaden ayağının içiyle vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 56'da Visca'nın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in vuruşunda Mert, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 61'de Mendy'in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza sahası içine yerden pasında Visca, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in solundan ağalarla buluşturdu. 3-0

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan kritik randevuda iki teknik adam da kadrolarında değişikliğe gitti. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, takımdan ayrılan Doğucan, Enis ve Larsen'in yerlerine yeni transferler Onuachu ile Mendy'nin yanı sıra sakatlıktan çıkan Eren'e forma verdi. Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş, Aboubakar, Muleka ve Chamberlain'in yerlerine Cenk, Rebic ile Salih'e görev verdi.

ONUACHU GOLLE BAŞLADI

Trabzonspor'un transferin son günlerinde Southampton'dan kadrosuna kattığı Paul Onuachu, çıktığı ilk maçta golünü attı. Dev golcü, 29. dakikada gol atarken, ikinci yarının başında sakatlanarak yerini Enis'e bıraktı.

ŞOK OLAY

Trabzonspor-Beşiktaş maçının son anlarında bir pozisyon sonrası saha bir anda karıştı. O sırada Beşiktaşlı Valentin Rosier, Bakasetas'ın boynuna sarılarak sıkmaya başladı. Arbede sonrası iki oyuncu güçlükle sakinleştirilirken Bakasetas'ın boynunda oluşan çizikler dikkat çekti. Maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajına çıkan Bakasetas'ın boynunda oluşan izler izleyenlerin tepkisini çekti. Trabzonspor Kulübü de soyunma odasından Bakasetas'ın bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımdan Valentin Rosier'in futbolcumuz Anastasios Bakasetas'a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir."