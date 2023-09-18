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Haberler Trabzonspor Trabzonspor ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bir sonraki lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-mavililer, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Hatayspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

DHA
Trabzonspor ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 25 Eylül Pazartesi günü oynayacağı Hatayspor maçı öncesi büyük moral kazandı. Bordo mavili ekip, deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de idman yapan bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Rondo çalışması ve dar alan oyunlarıyla devam eden idman, invertal koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek olan Karadeniz ekibi, Hatayspor maçı hazırlıklarına 20 Eylül Çarşamba günü devam edecek.

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