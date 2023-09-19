Trabzonspor şaha kalktı

TRENDYOL Süper Lig'de sezona kötü bir giriş yapan Trabzonspor'da son oynanan Beşiktaş maçıyla birlikte kara bulutlar dağıldı. Sezonu 1-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle açan ardından üst üste Galatasaray'a 2-0 ve Rizespor'a 3-2 mağlup olan bordo-mavililerde taraftar yönetime tepki göstermişti. Transferlerin yetersiz olması ve geç yapılmasından şikayetçi olan taraftarlar tüm her şeye rağmen önceki günkü Beşiktaş maçında stadı hınca hınç doldurdu.

Milli araya 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetiyle giren Karadeniz ekibinde takıma son yapılan takviyeler de taraftarı tatmin etti. Bordo-mavililerin Beşiktaş karşısında gösterdiği performans ve alınan 3-0'lık net galibiyetin ardından taraftarda takımla barıştı. Öte yandan Karadeniz Fırtınası'nın yaptığı son transferler Batista Mendy ve Paul Onuachu gösterdikleri performansla tam not aldı.

'ROSİER'İN YAPTIĞI SAYGISIZCAYDI'

TRABZONSPOR'UN Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, maç sonu değerlendirmesinde maçın son anlarında Beşiktaş futbolcusu Valentin Rosier ile girdiği tartışma hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Valentin Rosier'in yaptığı saygılı bir davranış değildi. Sadece sarı kartla geçiştirilmesi hoş olmadı. Futbol zevk alarak oynanması gereken bir oyundur. Savaşabilirsiniz ama karşınızdaki kişilere zarar vermeden yapmanız gerekir" cevabını verdi.