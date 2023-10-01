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Haberler Trabzonspor Fırtına zor da olsa

Fırtına zor da olsa

Bordo-mavililer 3’te Onuachu ile perdeyi açtı. Bakasetas 27’de 2-0 yaptı. 36’da Çekici farkı azalttı. 72’de Mendy kırmızı görse de Trabzon skoru korudu

HABER MERKEZİ
Fırtına zor da olsa

TRENDYOL Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Pendikspor'u 2-1 yendi. 3. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0. 27'de Bakasetas'ın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest atışta baraja çarpan top filelere gitti: 2-0. 36'da Midtsjö'nün pasında ceza alanı içinde Endri Çekiçi'nin yerden şutunda Mehmet Can Aydın'ın çizgi üzerinde müdahale etmek istediği top filelerle buluştu: 2-1. 72'de Midtsjö'ye yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartı gören Mendy, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

UĞURCAN ÇAKIR DEVLEŞTİ

88'DE Emre Taşdemir'in pasında, yakın mesafede Görkem Bitin'in vuruşunda Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi. 90+1'de savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür'den önce kalesini terk eden Erdem, ayaklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı. Trabzonspor 2-1 kazandı.

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