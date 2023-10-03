Trabzonspor’a ilaç gibi geldi

Trabzonspor'un 2.01'lik dev golcüsü Onuachu, kulüp kariyerinin en iyi başlangıcını bordo-mavili takımda yaptı. Trabzonspor'un, transferin son günlerinde İngiltere'nin Southampton takımında 1 yıllığına kiraladığı Paul Onuachu, yeni takımıyla kulüp kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, Karadeniz ekibinde forma giydiği ilk 3 maçta 3 kez fileleri havalandırma başarısı göstererek, golcü kimliğini ortaya koydu. Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş, Hatayspor ve Pendikspor kalelerini boş geçmedi ve ileri uçta sorun yaşayan Karadeniz ekibine ilaç gibi geldi. Trabzonspor, Sörloth ve Cornelius'un ardından aradığı golcüyü buldu. Golcü transferinde nokta atışı yapan Karadeniz ekibi, 2.01'lik dev forvet Onuachu'yla adeta rakiplerine korku salıyor. Daha önce bordo-mavili takım, 1.95'lik Sörloth ve 1.93'lük Cornelius ile de gol yollarında sıkıntı yaşamamıştı.

GÜNDEM BAKASETAS

TRABZONSPOR, Sözleşmesi yenilenmesi gündemde olan Anastasios Bakasetas için yönetim bir adım daha atacak. Yönetim, Yunan yıldızın menajeriyle milli araya kadar bir araya gelerek bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmenin ardından tarafların el sıkışma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Görüşmeler olumlu geçerse Bakasetas'la milli arada nikah tazelenecek. Sezona harika bir giriş yapan Yunan yıldız, 7 müsabakada rakip ağlara 3 gol gönderirken, bir de asist yaptı.

BAŞKAN UYARACAK

Trabzonspor sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Taraftarını stadyuma çekme konusunda yine sıkıntı yaşadı. Yönetim sezon öncesi aldığı karar ile doğu alt tribün için kombine ve bilet satışı yapmayarak bu alanı taraftar gruplarına ayırdı. Taraftar gruplarına verilen tribünler için tartışmalar dinmek bilmezken gözler doğal olarak yönetime çevrildi. Son oynanan Pendikspor maçında tribünlerin büyük bir bölümünün boş kalması zaten beklenen bir durumdu. Karşılaşma boyunca 3 ayrı bölümden yükselen sesler sönük kaldı. Başkan Ertuğrul Doğan taraftar grupları ile bir araya gelecek tek yumruk olmayacaklarsa bu tribünleri ellerinden alacağını iletecek.