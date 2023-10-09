Nenad Bjelica tüm alacaklarını istiyor

Trabzonspor'da sezona başarı hedefiyle yola çıkan fakat istikrar sağlayamayan teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılık kararı resmiyete dökülüyor. Taraflar arasında resmi görüşmeler devam ederken Bjelica alacaklarının tamamını talep ediyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bjelica'nın tazminatını sponsorlar aracılığıyla ödemeyi düşünüyor. 2024-25 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bjelica'ya geçen sezon görev yaptığı 8 hafta için 100 bin Euro ödenmişti. Bu sezon ve sonraki sezon için 1 milyon 600 bin Euro'ya imza atan 52 yaşındaki hoca kulüpten tüm alacaklarını istiyor.

MALİYETİ YÜKSEK OLDU

Ücretiyle Süper Lig'de en yüksek maaşı alan teknik adam olan Bjelica ile görüşen Trabzonspor yönetimi, tazminatta uzlaşma sağlamaya çalışıyor. Bjelica, 5 ay 19 gün süreyle teknik adamlık kariyerindeki en kısa birlikteliğini Trabzonspor'da yaşadı. Yeni sezonda takıma kendi talebiyle 5 oyuncu getiren ve Süper Lig'deki en yüksek maaşlı hoca olan Nenad Bjelica'nın 172 günlük macerasının maaş ve futbolcu maliyeti 11 milyon 965 bin Euro ve Orsic transferi için bedelsiz gönderilen Taha Altıkardeş oldu.