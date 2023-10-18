“Temiz futbol en büyük hayalimiz”

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların karşısında duracaklarını belirterek, idiallerinin temiz futbol olduğnu söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu belirterek, "Trabzonspor Kulübü, camiasıyla vardır. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımıdır. Belli ki futbolumuz 'adalete' çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. 'Temiz Futbol' en büyük idealimizdir" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER YÜRÜYELİM"

Ekonomik anlamda ciddi işlerin altına imza attıklarını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorlu bir sürecin içerisinden geçsek de kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için büyük gayret gösteriyoruz. Hedefimiz, borçsuz ve kendi öz kaynaklarıyla büyüyen Trabzonspor'dur. Gerek teknik ekibimiz gerekse oyuncularımız sorumluluklarının farkında ve ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ayrışmayalım, birleşelim. Azalmayalım, çoğalalım. Yol bizim, gelin hep beraber yürüyelim."