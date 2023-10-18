  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor “Temiz futbol en büyük hayalimiz”

“Temiz futbol en büyük hayalimiz”

HABER MERKEZİ
“Temiz futbol en büyük hayalimiz”

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların karşısında duracaklarını belirterek, idiallerinin temiz futbol olduğnu söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu belirterek, "Trabzonspor Kulübü, camiasıyla vardır. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımıdır. Belli ki futbolumuz 'adalete' çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. 'Temiz Futbol' en büyük idealimizdir" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER YÜRÜYELİM"

Ekonomik anlamda ciddi işlerin altına imza attıklarını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorlu bir sürecin içerisinden geçsek de kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için büyük gayret gösteriyoruz. Hedefimiz, borçsuz ve kendi öz kaynaklarıyla büyüyen Trabzonspor'dur. Gerek teknik ekibimiz gerekse oyuncularımız sorumluluklarının farkında ve ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ayrışmayalım, birleşelim. Azalmayalım, çoğalalım. Yol bizim, gelin hep beraber yürüyelim."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA