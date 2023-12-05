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Haberler Trabzonspor Avcı’lı Trabzon’da seri sona erdi

Avcı’lı Trabzon’da seri sona erdi

HABER MERKEZİ
Avcı’lı Trabzon’da seri sona erdi
Trabzonspor'dan geçen sezon ayrılan ve yerine gelen Nenad Bjelica takımdan gitmesinin ardından geri dönen Abdullah Avcı, ikinci Trabzonspor döneminde yakaladığı ivme sekteye uğradı. Kayserispor'a evinde 1-0 mağlup olarak Avcı ile ilk kez mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. Öte yandan mağlubiyet yerel basında da yankı buldu. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un aldığı mağlubiyeti de manşetlerinde ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı. Yerel gazetelerin manşetleri şöyle: Karadeniz Gazetesi: Ne oldu beyler sezon mu bitti? Zirve Kaf Dağı'nın ardında kaldı. Taka Gazetesi: Papara Park'ta seri sonu. Sonnokta- Gazetesi: Bu ne hal Trabzon? Günebakış Gazetesi: Trabzon'a soğuk duş.
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