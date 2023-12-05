Avcı’lı Trabzon’da seri sona erdi

Trabzonspor'dan geçen sezon ayrılan ve yerine gelen Nenad Bjelica takımdan gitmesinin ardından geri dönen Abdullah Avcı, ikinci Trabzonspor döneminde yakaladığı ivme sekteye uğradı. Kayserispor'a evinde 1-0 mağlup olarak Avcı ile ilk kez mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. Öte yandan mağlubiyet yerel basında da yankı buldu. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un aldığı mağlubiyeti de manşetlerinde ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı. Yerel gazetelerin manşetleri şöyle: Karadeniz Gazetesi: Ne oldu beyler sezon mu bitti? Zirve Kaf Dağı'nın ardında kaldı. Taka Gazetesi: Papara Park'ta seri sonu. Sonnokta- Gazetesi: Bu ne hal Trabzon? Günebakış Gazetesi: Trabzon'a soğuk duş.