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Haberler Trabzonspor Trabzon çok rahat

Trabzon çok rahat

HABER MERKEZİ
Trabzon çok rahat
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 3-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. 3. dakikada çaprazdan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın yerden pasında Fountas, gelişine yerden düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 16'da Ahmet İlhan Özek sağ çaprazdan ceza alanı girerek topu altı pas içerisindeki Verheydt'in önüne çıkardı. Bu futbolcu ayağını uzatarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 19'da Bakasetas'ın pasında savunmanın arkasında Enis Destan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1. 61'de Fountas'ın soldan ortasında, Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Türkan'dan dönen topta Bakasetas, skoru belirledi: 3-1.
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