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Haberler Trabzonspor Trabzon’da ilk yolcu Umut

Trabzon’da ilk yolcu Umut

HABER MERKEZİ
Trabzon’da ilk yolcu Umut
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime takımda görmek istemediği futbolcuların listesini verdiği öğrenildi. Yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hamlelerini yaparken Trabzonspor'da devre arasında ayrılık yaşanması öngörülüyor. Bordo-mavililerden ayrılması beklenen ilk ismin ise Umut Bozok olduğu öğrenildi. Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra 2 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'un yolunu tutan Umut Bozok beklentileri karşılayamadı. Abdullah Avcı'nın gelişiyle forma şansı bulamayan Umut Bozok İstanbul ekipleriyle temasta. Karadeniz ekibi, 2025'e kadar sözleşmesi olan Umut Bozok 41 maçta 10 gol attı, 3 asist yaptı.
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