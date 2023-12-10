Trabzon’dan sert açıklama

Trabzonspor, Mete Kalkavan'ın 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor-Kocaelispor maçında VAR hakemi olarak görev yapmasına tepki gösterdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün (dün) bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. 'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Bu kurumların bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."