Trabzonspor istikrar peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'de arzu ettiği istikrarı takımın başında ikinci dönemini yaşayan Abdullah Avcı ile yeniden sağlamak istiyor. Deneyimli teknik adam, sergilediği performansla bordo-mavili kulüpteki ilk dönemini hatırlattı. Avcı, 12 puanla 7. sırada aldığı takımla çıktığı 10 maçta 21 puan toplayarak bordo-mavilileri 33 puanla 3. sıraya taşıdı. Deneyimli teknik adam, ilk döneminde de 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.10'luk puan ortalaması yakalamıştı. Deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.