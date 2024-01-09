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Trabzonspor istikrar peşinde

Abdullah Avcı, şampiyonluk yaşadığı sezonu hatırlatıyor.

HABER MERKEZİ
Trabzonspor istikrar peşinde
Trabzonspor, Süper Lig'de arzu ettiği istikrarı takımın başında ikinci dönemini yaşayan Abdullah Avcı ile yeniden sağlamak istiyor. Deneyimli teknik adam, sergilediği performansla bordo-mavili kulüpteki ilk dönemini hatırlattı. Avcı, 12 puanla 7. sırada aldığı takımla çıktığı 10 maçta 21 puan toplayarak bordo-mavilileri 33 puanla 3. sıraya taşıdı. Deneyimli teknik adam, ilk döneminde de 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.10'luk puan ortalaması yakalamıştı. Deplasmanda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
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