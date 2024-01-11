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Trabzonspor’un konuğu Samsun

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’un konuğu Samsun
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bugün 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Bordomavili takım, ligde 33 puanla 3. sırada yer alırken Yılport Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe forma giyemeyecek. Orsic, Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları sürüyor.
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