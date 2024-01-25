Trabzonspor moral peşinde

Süper Lig'de Galatasaray'a evinde 5-1 kaybeden Trabzonspor, 22. haftada Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. 37 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki puan farkını açmayı planlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, Rize karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

TAKIMDA TOPLAM 7 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Trezeguet, Pepe ve Onuachu'nun yarı sıra yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadroda yer almayacak. Sakatlıkları süren Denswil ve Orsic'in de tedavileri devam ediyor. Geride kalan maçlarda bordomavililerin galibiyetlerde 27-7 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Çaykur Rizespor-Trabzonspor müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Çimen yapacak.