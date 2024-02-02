Trabzonspor’da rota Folcarelli

Trabzonspor orta saha transferi için rotayı Fransa'ya çevirdi. Bordo-mavililerin Ajaccio'da görev yapan Tim Jabol-Folcarelli'yi yakın takibe aldığı öğrenildi. Folcarelli bu sezon 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu arada takıma sezon başında katılan Joaquin Fernandez ile ilgili flaş iddialar ortaya atılıyor. Oyuncunun ayrılma isteğini kulüp yönetimine ilettiği iddia edilirken İspanyol basınında çıkan haberlere göre, oyuncuya ülkesi İspanya'dan ciddi ilgi var. Özellikle Almeira ve Cadiz takımlarının Fernandez için devrede olduğu gelen haberler arasında.