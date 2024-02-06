Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da yüzler gülmüyor. En son ligin 19. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci yarısında 5 hafta geride kalmasına rağmen henüz galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle 3'üncülük koltuğunu da rakibine kaptıran bordo-mavililerde moraller bozuldu. Trabzonspor, art arda alınan mağlubiyetlerle, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından da puansız ayrılmış oldu. Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemlerine tepki içeren başlıkları manşetlere taşıdı. İşte bazı manşetler; Kuzey Ekspres: Kardeşler'in dayanışması, Taka: Futbolun katilleri, Karadeniz: Hakemler kılıçtan geçirdi, Sonnokta: Kardeşler ve VAR Trabzon'u katlettiler, Günebakış: Var'ınız da adaletiniz de batsın.