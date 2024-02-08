Folcarelli’de sona gelindi

Orta sahaya Ajaccio forması giyen Tim Jabol Folcarelli'yi transfer etmek isteyen Trabzonspor, kulübü ile anlaşmaya varırken, oyuncudan cevap bekliyor. 24 yaşındaki oyuncunun olumlu cevap vermesi durumunda transfer hemen gerçekleşecek. Folcarelli'nin transferi başarıyla sonuçlanırsa, Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Mendy ile birlikte 6-8 numara pozisyonunda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Fransız futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Folcarelli, 2 gol atarken de 4 de asist yapmayı başardı.