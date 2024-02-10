Trabzonspor bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı süreci atlatarak istikrarlı sonuçlar almayı arzulayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 24 ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 3 maç olmak üzere toplam 27 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. 37 puan ile 4. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı maçlarda geriden gelip maç kazanamadı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez bir geri dönüşe imza atmayı başardı.