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Trabzonspor bir ilki yaşadı

Bordo-mavili ekip, bu sezon çıktığı resmi maçlarda ilk kez bir maçı geriden gelip kazandı.

HABER MERKEZİ
Trabzonspor bir ilki yaşadı
Trendyol Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı süreci atlatarak istikrarlı sonuçlar almayı arzulayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 24 ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 3 maç olmak üzere toplam 27 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. 37 puan ile 4. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı maçlarda geriden gelip maç kazanamadı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez bir geri dönüşe imza atmayı başardı.
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