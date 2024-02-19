Trabzon hata yapmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. 26. dakikada Halil Akbunar, ceza sahasının solunda topu Meunier'den kurtarmak isterken meşin yuvarlak oyuncunun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine kenara gelen Halil Umut Meler, penaltı kararını iptal etti. 36'da Bardhi'nin ceza sahası çaprazından şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. 75'te sağ kanattan kullanılan kornerde Berat Özdemir'den seken topta altıpas üzerinde önünde bulan Trezeguet sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 80'de sağ kanattan Meunier'nin ortasında arka direkte boş durumda olan Enis Destan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 0-2.