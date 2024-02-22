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Trabzonspor’un gündemi kiralıklar

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’un gündemi kiralıklar
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Kiralık futbolcular Nicolas Pepe, Paul Onuachu ve Filip Benkovic'in sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili yönetimin ilk hedefi özellikle Onuachu ile yola devam etmek. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin durumuna göre en az 5 takviye yapılması bekleniyor. Pepe için henüz net bir karar verilmezken, Benkovic ile ise yollar ayrılacak. Joaquin Fernandez, Taxiarchis Fountas ve sakatlık sorunları yaşayan Mislav Orsic'in kaderleri de sezonun geri kalan bölümünde belirlenecek. Kiralık olarak gönderilen Flavio, Lahtimi, Maxi Gomez, Kourbelis ve Teklic de takımda düşünülmüyor.
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