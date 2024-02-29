Trabzon bileti kaptı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Trabzonspor sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. 5'inci dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Trezeguet'in şutunu Deniz kurtardı. 6'da Denswil'in soldan ortasına Bardhi'nin gelişine çektiği şutu Deniz kornere çeldi. 30'uncu dakikada Bardhi'nin sağ köşeden ortasına ceza alanında Trezeguet gelişine sert vurdu, top az farkla auta çıktı.
BASKILI OYUN DEVAM ETTİ
İkinci yarıda Bordo-mavili ekibin baskısı sürdü. 55'te Visca'nın ceza sahası dışından sert şutu yandan auta çıktı. 57'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluştuktan sonra rakibini geçerek ceza alanına giren Visca'nın yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'in sağından ağlara gitti: 1-0. 59'uncu dakikada sol kanattan taşıdığı topla çizgiye inen Trezeguet'in altı pasa gönderdiği topu kontrol eden Onuachu'nun şutu üstten auta gitti. 74'te sağ kanattan ceza sahasına sokulan Deniz Türüç'ün sert şutu az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.