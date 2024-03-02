Trabzonspor Reus’u istiyor

Thomas Meunier'i kadrosuna katan ve Belçikalı oyuncudan beklediğinin üzerinde bir verim alan Trabzonspor ikinci bombayı patlatmak üzere. Devre arasında Abdullah Avcı'nın bizzat aradığı ve Trabzonspor'a davet ettiği Marco Reus için bu kez Meunier devreye girdi. Dortmund'dan eski takım arkadaşı için Avcı ile beraber görüntülü konuşmaya dahil oldu. Daha önce Trabzonspor'a gelme konusunda çok da istekli olmayan Reus'un Abdullah Avcı'nın bazı sözlerinden etkilendiği ise gelen bilgiler arasında. Abdullah Avcı ayrıca Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında kaydedilen görüntüleri de Reus'a gönderdiği ve Alman oyuncuyu etkilemeye çalıştığı öğrenildi.