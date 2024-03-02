  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Reus’u istiyor

Trabzonspor Reus’u istiyor

HABER MERKEZİ
Trabzonspor Reus’u istiyor
Thomas Meunier'i kadrosuna katan ve Belçikalı oyuncudan beklediğinin üzerinde bir verim alan Trabzonspor ikinci bombayı patlatmak üzere. Devre arasında Abdullah Avcı'nın bizzat aradığı ve Trabzonspor'a davet ettiği Marco Reus için bu kez Meunier devreye girdi. Dortmund'dan eski takım arkadaşı için Avcı ile beraber görüntülü konuşmaya dahil oldu. Daha önce Trabzonspor'a gelme konusunda çok da istekli olmayan Reus'un Abdullah Avcı'nın bazı sözlerinden etkilendiği ise gelen bilgiler arasında. Abdullah Avcı ayrıca Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında kaydedilen görüntüleri de Reus'a gönderdiği ve Alman oyuncuyu etkilemeye çalıştığı öğrenildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA