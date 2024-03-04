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Haberler Trabzonspor Trabzon Alanya önünde

Trabzon Alanya önünde

HABER MERKEZİ
Trabzon Alanya önünde
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Avrupa mücadelesi veren Trabzonspor, bugün Alanyaspor'un konuğu olacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 27 maçta 46 puanla averajla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Bordo-mavili ekipte, Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu sakatlıkları nedeniyle bugün kadrodaki yerlerini alamayacak. Ev sahibi Alanyaspor ise maç öncesi 30 puanla 14. sırada konumlanıyor.
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