Trabzon Alanya önünde

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Avrupa mücadelesi veren Trabzonspor, bugün Alanyaspor'un konuğu olacak. Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 27 maçta 46 puanla averajla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Bordo-mavili ekipte, Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu sakatlıkları nedeniyle bugün kadrodaki yerlerini alamayacak. Ev sahibi Alanyaspor ise maç öncesi 30 puanla 14. sırada konumlanıyor.