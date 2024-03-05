Trabzonspor 3-1 yenildi

Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayan Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a farklı mağlup olarak bu serisini kaybetti: 3-0. 8. dakika sol kanattan Ahmed Hassan ile gelişen atakta ceza sahası sol çaprazından Oğuz Aydın'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 38'de kaleci Uğurcan Çakır'ın pasında Denswil'in bir anlık dalgınlığında Oğuz Aydın topu filelere gönderdi: 2-0. 73'te Novais'in ortasında Ahmed Hassan'ın şutunu kaleci Uğurcan çıkardı. Seken topu Efecan ağlara gönderdi: 3-0. 90+6'da Pepe rakiplerinden topu kurtardıktan sonra attığı harika golle skoru ilan etti: 3-1.