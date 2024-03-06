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Trabzonspor’un serisi sona erdi

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’un serisi sona erdi
Trabzonspor'un Süper Lig'in ikinci yarısına 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptıktan sonra yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisi Alanyaspor karşısında son buldu. Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor galibiyetleri ile çıkış yakalayan bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da kaybetmesiyle 46 puan ve averajla 3'üncü sıradaki yerini korudu. Bordo-mavili takım konuk olduğu Alanyaspor karşısında etkili bir futbol ortaya koymasına rağmen sonuca gitmekte zorlandı ve mağlup olmaktan kurtulamadı. Trabzonspor bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (492), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (39) ve şut çektiği (24) maçı Alanyaspor karşısında ortaya koydu.
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