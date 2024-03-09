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Haberler Trabzonspor Trabzon’un rakibi Fatih Karagümrük

Trabzon’un rakibi Fatih Karagümrük

HABER MERKEZİ
Trabzon’un rakibi Fatih Karagümrük
Trabzonspor, bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanyaspor'a deplasmanda 3-1'lik yenilen bordo-mavililer, İstanbul ekibini yenerek üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor. Öte yandan Trabzon'da Alanya maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın Karagümrük önünde forma giyemeyeceği açıklandı. Uğurcan dışında tedavileri süren Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu takımda yer alamayacak. Bu arada alt yapıdan yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan 3.5 yıllık sözleşmelere imza attı.
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